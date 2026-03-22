あくまで個人的な意見としたうえで、驚きの発言をしたのは元ブラジル代表DFカフー氏だ。ローマなどで活躍し、ブラジル代表でも不動の右サイドバックとしてW杯も制したレジェンドは、ポッドキャスト『Podpah』にてネイマールについて次のように語った。「個人的見解だが、ネイマールはメッシより偉大だよ」この発言はSNSでも話題を呼ぶことになり、一般的にはバルセロナやアルゼンチン代表で多くのタイトルを手にしてきたリオネル・