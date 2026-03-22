リーグでは首位を走り、チャンピオンズリーグではベスト8へ駒を進めているバルセロナ。最大の武器は破壊力抜群の攻撃だ。先日行われたニューカッスルとのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回選2ndレグでは、7ゴールを挙げて7-2で勝利。この爆発力こそ現バルセロナの魅力だ。スペイン『Mundo Deportivo』によると、バルセロナ指揮官ハンジ・フリックは就任からの105試合で298ゴールを奪っている。これはジョゼップ・グアルディ