アフリカ・ネイションズカップ2025（AFCON2025）の優勝チームが変更になった騒動は、他のところにも飛び火しつつある。今年1月に行われたAFCON2025では決勝でセネガルがモロッコを撃破し、トロフィーを手にした。しかしこのゲームでは後半アディショナルタイムにモロッコにPKが与えられ、この判定に納得できなかったセネガルの選手たちがロッカールームに引き上げるトラブルが発生。試合が15分間中断されることになり、今回アフリ