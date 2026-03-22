インテルが、レアル・マドリードに所属するウクライナ代表GKアンドリー・ルニンの獲得に興味を持っているようだ。今季もセリエA27試合に出場して14回のクリーンシートを達成している元スイス代表GKヤン・ゾマーが今夏に契約満了を迎えるなか、インテルでは昨年12月で37歳を迎えたベテランGKは今夏にインテルを退団するとの見方が強まっている。その後釜としてはトッテナム・ホットスパーに所属するイタリア代表GKグリエルモ・ヴィ