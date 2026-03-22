ガンバ大阪でプレイするスウェーデン人FWデニス・ヒュメット（29）がついに本領を発揮し始めた。2025シーズンよりガンバでプレイする同選手。2024年のスウェーデン1部では30試合で14ゴール、カップ戦では7試合で4ゴールを記録するなど得点力が期待されていた。昨シーズン、リーグ戦29試合に出場し7ゴールと一定の数字を残したが、イェンス・ヴィッシング新体制に変わった今シーズン、ヒュメットは覚醒中だ。明治安田J1百年構想リー