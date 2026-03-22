駅名を譲ると生まれる「市駅」という存在「小江戸」の通称で知られる埼玉県の川越市は、新宿駅や東京駅などから1時間程度で行けるため、外国人を含めて近年訪れる人が急増している人気の観光地です。 【地図】川越駅・川越市駅・本川越駅はどれくらい離れてる？（画像）ただ、実際に電車で訪れようとした際、使う路線によってJR東日本と東武鉄道の「川越駅」、その隣の東武単独の「川越市駅」、そして西武鉄道の「本川越駅」と、