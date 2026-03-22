鈴木誠也の代役をコンフォートが務めることになりそうだ(C)Getty Imagesカブスの鈴木誠也が、開幕戦のメンバーから外れることが濃厚であると、クレイグ・カウンセル監督が明かした。【動画】二盗を試みた際に…鈴木誠也の負傷シーンを見る地元放送局『Marquee Sports Network』のYouTube内の動画内で指揮官は、「開幕戦に間に合うように準備できるとは思えない。つまり、開幕戦を過ぎた段階で決断を下さなければいけない」と述