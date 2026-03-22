燃え広がる火の勢いに騒然22日未明、福井県あわら市の住宅密集地で、製材所を全焼し、周辺の店舗や住宅5棟に燃え広がる火事がありました。温泉街に近く、未明の大きな火災に一時騒然としました。22日午前0時15分ごろ、福井県あわら市二面の製材所から火が出ているのを、通りかかった人が気づき、消防に通報しました。製材所から出火か 店舗や住宅5棟に延焼警察によりますと、出火したと見られる製材所は全焼し、周辺の住宅や店舗あ