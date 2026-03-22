ばんえい競馬はきょう２２日が今年度の最終日。振り返るとサクラヒメとのコンビでヒロインズＣを制し、重賞初勝利。自己最多の勝ち星を挙げることもできました。ただ、たくさんの失敗もあったので修正できるように、目の前の一つ一つのレースを大事に努力していきたいです。今日は８鞍で１２Ｒばんえい記念ではヤマトタイコーに騎乗します。昨年は騎乗予定が除外となり参戦できませんでしたが、今年は自厩舎の馬ではないのに声