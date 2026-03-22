元TOKIOの松岡昌宏（49）が22日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。年齢を重ねて変化したカバーへの考えを明かす場面があった。リスナーから以前番組でオンエアした松田聖子の「赤いスイートピー」の中森明菜のカバーについての感想が寄せられると、松岡も「このラジオで先日聞いて“いやあ、いいよね”」と絶賛。「聖子さんの『赤いスイートピー』があったとして、同じ曲なのに全然表情が変わる。で