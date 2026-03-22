俳優の斎藤工（44）が21日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。自身のキャラクターについて語った。俳優はもちろん、映画監督としても活躍し「短編入れたら10本近く」の作品を世に送り出した斉藤。2016年の「絶対に笑ってはいけない科学博士24時！」でサンシャイン池崎のものまねを披露した理由について語り始めた。「不貞のドラマで僕は世間的には名前を知ってもらえた。艶っぽいイメージを、初