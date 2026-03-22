パルマ・カルチョを率いるカルロス・クエスタ監督が、久しぶりに出場した日本代表GK鈴木彩艶を擁護した。地元メディア『PARMA LIVE』が伝えている。鈴木は昨年11月8日に行われたセリエA第11節のミラン戦で左手第3指（中指）と舟状骨を骨折したことで離脱を余儀なくされていたが、今月13日に行われたセリエA第29節のトリノ戦でスタメンに名を連ねたことで約4カ月ぶりの戦列復帰を果たしていた。そして、21日に行われた第30節