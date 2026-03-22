「私を捨てて行かれる方は、十里も行かずに足が痛むだろう」3月21日夜、大韓民国の歴史が刻まれた光化門(クァンファムン)広場に、胸を締め付けるような『アリラン』の旋律が響き渡った。BTSのカムバックライブ『ARIRANG』だ。【写真】「80、90歳になっても…」BTSが語るグループの未来紫色の光に染まったソウルの夜空の下で繰り広げられたこの公演は、グループの新章である「BTS 2.0」を全世界に宣言する舞台であり、21世紀の韓国