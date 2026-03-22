ボタニカルライフスタイルブランドBOTANISTから、角質ケアをもっと心地よく楽しめる新作が登場。肌にやさしく寄り添いながら、つるんとしたなめらか肌へ導くボディースクラブと、毎日使えるスクラブボディーソープがラインナップ♡季節の変わり目に気になるざらつきやくすみケアにぴったりな注目アイテムです。 選べる2タイプのスクラブ 「ボタニスト ボタニカルボディースクラブ デューイ