フジテレビ系の討論生番組「日曜報道THE PRIME」（日曜午前7時30分）は22日、最終回を迎え、7年にわたる番組の歴史に幕を閉じた。キャスターの1人として進行役を務めてきた同局の梅津弥英子アナウンサーは、番組ラストのあいさつで「我々アナウンサーにとっても、ゲストのみなさんに話を聴ききれたのかという反省もありますけれど、素晴らしいゲストのみなさんにたくさん来ていただきました」と語った。その上で「日曜の朝の討論