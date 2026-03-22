オーストラリアで開催中のサッカー女子アジアカップは21日、シドニーで決勝が行われ、日本（なでしこジャパン）がオーストラリアに1-0で勝利し、2大会ぶり3度目の優勝を果たした。なでしこは前半17分にFW浜野まいかが右足で挙げた1点を守り切った。中国メディアの北京青年報は、なでしこジャパンがアジア杯を制した3大会（2014年、18年、今回）は「偶然にも」決勝の相手はいずれもオーストラリアで、スコアもいずれも1-0だったこと