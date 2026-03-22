株式会社高知駅前観光は、国内で唯一の夜行高速バス用フルフラット型シート「Sommeil Profond(ソメイユプロフォン)」の改良型を搭載した新型車両の報道関係者向けの試乗・撮影会を2026年3月19日(木)に東京・羽田空港で開催しました。 【写真を見る】車内はこうなっています！“フルフラット型シート” 夜行バスの快適性は ソメイユプロフォンは、バスでの長距離移動における疲労軽減を目指したフルフラット型シ}