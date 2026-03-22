【メサ共同】米大リーグ、カブスのカウンセル監督は21日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝で右膝を痛めた鈴木誠也外野手について「開幕戦に合わせて復帰できる状況ではない」と、26日（日本時間27日）の開幕戦には間に合わない見通しを明らかにした。ただ「今すぐ負傷者リスト（IL）入りを決断する必要はない」とも話し、早期の戦列復帰に含みを残した。鈴木は21日、膝にサポーターと補助具を付け、キャッ