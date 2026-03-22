ドジャースの大谷翔平投手（31）が21日（日本時間22日）、自身のインスタグラムを更新。愛犬・デコピンの最新ショットを投稿した。ストーリー機能にデコピンのアップショットを投稿。潤んだ瞳でカメラをジッと見つめる表情が、かわいらしさを際立たせている。大谷はWBCでは4試合に出場し、13打数6安打7打点、打率.462、3本塁打の成績を記録。「オールWBCチーム」のDH部門に選出された。侍ジャパンは惜しくも準々決勝で優勝し