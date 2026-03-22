第１子出産を発表した、元乃木坂４６でタレント・松村沙友理が２２日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）にスタジオ生出演した。松村は１３日までに自身のＳＮＳを通じて出産を公表。出産後、初のテレビ生出演に出演者から祝福され「ドキドキしています」と明かした。ＭＣを務める「爆笑問題」太田光に「大人っぽく、お母さんぽくなった」と伝えられると「かわいさは変わらないです…きゅる〜ん」とカ