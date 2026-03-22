◆センバツ第４日▽１回戦神戸国際大付―九州国際大付（２２日・甲子園）神戸国際大付が６回に同点に追いついた。先頭の比嘉俊輔一塁手（３年）が四球で出塁すると、犠打が決まって１死二塁。７番の田中翔麻中堅手（３年）が初球を捉え、中前へのクリーンヒットで同点打を放った。明治神宮大会決勝で敗れた九州国際大付との再戦。初回に失策が絡んで失点する前回と同じスタートとなった。昨秋に１１三振を奪われた岩見輝晟