巨人の若林楽人外野手が２２日、今季初めて１軍に合流した。東京ドームの試合前練習に姿を見せた。昨季は春先に１番を務め、出場８６試合で打率２割４分１厘、３本塁打をマーク。開幕戦を含む２度のサヨナラ打を放つなど、勝負強さを発揮した。今季はキファームの６試合で打率３割５分７厘と好調ぶりを示し、しれつな外野の定位置争い争いに参戦する。