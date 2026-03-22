出会いの季節。初対面の人との会話に、少し緊張してしまうこともありますよね。そんな悩みに寄り添ってくれるのが、ラジオDJ・秀島史香さんのアドバイス。ちょっとした意識の持ち方で、会話の心地よさは変わるはず。人との距離が自然に縮まる3つの心得を伺いました。心の距離を縮める3つの心得「うまく話す」よりも「ていねいに聞く」話し方以前に、私がいちばん大事にしているのが、相手の話をていねいに聞くこと。ただ黙って聞く