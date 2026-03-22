貧血の症状は自律神経症状に似ている？ 鉄分不足でなければ自律神経を疑え めまい、立ちくらみ、息切れ、動悸、疲れやすく体がだるい、朝起きるのが辛い、頭痛、肩こり、イライラ。これらはすべて貧血でも、自律神経が乱れたときでも現れる症状。 つまり、貧血の症状と自律神経症状はよく似ていて、普通の人には見分けがつきにくいのです。ただ、症状は似ていても、原因はまったく違います。 貧血の原因の多くは鉄分不足。鉄分