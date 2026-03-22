関根勤が１８日に配信したＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「関根勤チャンネル」に鬼越トマホークが出演し、アンタッチャブル山崎弘也、キャイ〜ンウド鈴木の話題で盛り上がった。番組では「【大御所列伝】芸能界の伝説は尽きることがない！関根＆鬼越トマホークが激ヤバな大御所の裏話を大暴露！」と題して語り合った。山崎の話題になって関根が「ザキヤマ君はマイルドだよ」と人柄を称賛。鬼越の金ちゃんが「普段すごくおとなしい