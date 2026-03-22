カーリングの女子世界選手権は21日、カルガリーで決勝トーナメントが行われ、日本代表のロコ・ソラーレは3位決定戦に回った。トルコに7―5で競り勝って準決勝に進んだが、カナダに3―11で完敗した。銀メダルだった2016年大会以来の表彰台を目指し、22日（日本時間23日）にスウェーデンと対戦する。1次リーグで惜敗したカナダを相手に第1エンドで3失点し、1―5で迎えた第4エンドに2点スチールを許した。カナダは決勝でスイスと