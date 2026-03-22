俳優の斎藤工（44）が21日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。仲良しの芸人について語った。俳優はもちろん、映画監督としても活躍し「短編入れたら10本近く」の作品を世に送り出した齊藤。MCの「極楽とんぼ」加藤浩次らからは「凄いよ」と賛辞が送られた。しかし当の本人は「家賃払えないです、監督業だけだと」とぶっちゃけて「監督したモノがDVDとかになって、たまに2500円とか入るんですよ」