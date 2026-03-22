「選抜高校野球・１回戦、神戸国際大付−九州国際大付」（２２日、甲子園球場）神戸国際大付の右翼・山城颯音外野手が好判断で追加点を防いだ。五回、１死一、三塁から九州国際大付の城野が放った打球は右翼手への飛球に。捕球したのを見て三塁走者がタッチアップしたが、一塁走者がスタートを切っていたことを山城が見逃さなかった。バックホームではなく一塁へ送球して併殺に。三塁走者の生還は認められず、エースの秋田