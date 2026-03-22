俳優の沢尻エリカ（39）が21日、タレントのMatt（31）のインスタグラムに登場。“密着”2ショットが公開された。【写真】「オーラハンパない」ノースリーブ姿でMattに密着する沢尻エリカMattは「大好きなエリカ様と」とつづり、2ショットを複数枚アップ。ノースリーブ姿の沢尻がMattに寄り添うように手を添えており、沢尻はウインクしたり舌を出したりと、多彩な表情を見せている。「"この世の宝の美しさ"わたくし、久しぶり