イランで拘束されていた日本人2人のうち1人が、18日に解放されていたことがわかりました。【映像】イランの街の様子外務省によりますと、解放されたのは去年6月に拘束された日本人だということです。イランから隣国のアゼルバイジャンに陸路で移動し、飛行機ですでに日本に帰国しているということです。拘束された日本人のうち1人については、アメリカの政府系放送局「ラジオ・フリー・ヨーロッパ」が複数の情報筋の話として