ロサンゼルス・レイカーズのレブロン・ジェームズが、3月22日（現地時間21日）にオーランド・マジックの本拠地であるフロリダ州オーランドのキア・センターで行われた試合に出場し、NBAの歴史を塗り替える新記録を樹立した。 レブロンはこの試合でキャリア通算のレギュラーシーズン出場試合数を「1612試合」とし、1997年にロバート・パリッシュ（元ボストン・セルティック