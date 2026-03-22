ワシントン・ウィザーズのトレイ・ヤングが、再び戦列を離れることとなった。3月22日（現地時間21日、日付は以下同）、現地メディア『ESPN』が報じている。 ヤングは、右大腿四頭筋を再び負傷したことに加えて腰の違和感も抱えているという。ヤングの復帰時期は現時点で未定となっている。 ヤングは18日のゴールデンステイト・ウォリアーズ戦に出場し、第3クォーターで右大腿部を痛めて