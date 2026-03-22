[3.21 ブンデスリーガ第27節 バイエルン 4-0 ウニオン・ベルリン]ブンデスリーガ第27節が21日に行われ、首位バイエルンはホームで9位ウニオン・ベルリンに4-0で勝利した。リーグ戦2試合ぶりの白星で8戦無敗(6勝2分)。約1年ぶりの日本代表復帰を果たしたDF伊藤洋輝はベンチから後半26分に投入され、リーグ戦で4試合ぶりに出場した。首位を独走するバイエルンは前半43分、FWマイケル・オリーズがペナルティエリア右での切り返し