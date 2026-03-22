コベントリーのMF坂元達裕が21日、チャンピオンシップ第39節のスウォンジー戦で今季7点目を決めて3-0の勝利に貢献した。直近4試合で3ゴールを記録している。先発した坂元は2点リードの前半43分、MFフランク・オニェカが右サイドから上げたクロスにファーで反応。流れてきたボールを体を捻りながら右足ダイレクトボレーで合わせると、相手に当たったボールがゴール右に吸い込まれた。坂元にとっては2試合ぶりとなる今季7点目