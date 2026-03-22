元韓国代表DFファン・ソッコ(36)が21日、2025シーズン限りでの現役引退を発表した。ファン・ソッコは大邱大学校からの大卒ルーキーでサンフレッチェ広島に加入し、2度のJ1優勝を経験した。また、韓国代表としてプロ1年目のロンドンオリンピックで銅メダルを獲得し、14年にはブラジルワールドカップにも出場した。15年と16年は鹿島アントラーズでJ1、リーグカップ、天皇杯を1回ずつ制覇。17年は中国へ移籍したが18年に清水エ