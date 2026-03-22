この記事をまとめると ■混沌とした市場環境のなかでトヨタは着実にモデルラインアップを増やしている ■近年のトヨタは「群」や「思想」という新たなる枠組みを打ち出している ■トヨタは基本構造を変えることで商品ラインアップの拡充を実現している 市場に合わせたクルマをマルチに展開するトヨタの周到な戦略 自動車メーカー各社は近年、モデルラインアップの再構築を進めている。背景として、2010年代半ば過ぎからグローバ