軽音楽部の甲子園と言われる「第４回全国高等学校軽音楽発表会〜軽音楽ＳＵＭＭＩＴ〜ｉｎＡｉｃｈｉ」が２１日、名古屋市港区のライブハウス「ＬｉｖｅｓＮＡＧＯＹＡ」で始まった。２日間の日程で、全国から５４組のバンドが参加し、頂点を競う。オリジナル、コピーを問わず、１組につき２曲演奏する。初日から、会場には高校生や保護者ら大勢の人が集まり、熱気に包まれた。ロックやシティポップ、ヘビーメタルなど様々