5月3日・4日の2日間、東京・港区のグランドプリンスホテル新高輪 大宴会場・飛天にて開催するスペシャルイベント「仮面ライダーゼッツ Into the Dream」について、DAY2にあたる5月4日のゲストとして、ジーク/仮面ライダードォーンを演じる天野浩成の出演が解禁された。また、イベントメインビジュアルも解禁。「飛び込め、夢(ゼッツ)の世界。」のキャッチコピーとあわせて、本イベントの壮大なスケールを感じられるビジュアルに仕