現在公開中のSnow Manの佐久間大介が主演する映画『スペシャルズ』。年齢も性格もバラバラな＜孤高のプロの殺し屋たち＞が、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必ず訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、チームを組んで大会の出場を目指す――そんな先の読めないストーリーが展開する。公開前にはTikTokのダンス動画再生数が4000万回を超えるなど注目を集めてきた本作では、ダンス経験や背景の異なるキャストたちが一つのチー