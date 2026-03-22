【モデルプレス＝2026/03/22】女優の橋本環奈が、21日放送のカンテレ・フジテレビ系『土曜はナニする！？』（毎週土曜朝8時30分〜）に出演。11歳で出会った人気女優の素顔を明かした。【写真】「変わり者」橋本環奈が素顔明かした27歳美人女優◆16年来の親友の橋本環奈＆平祐奈が出会いを回想この日は、橋本と女優の平祐奈が、静岡・熱海の市街散策する企画を実施した。番組は2人について「小学5年生からの16年来の親友」「出会い