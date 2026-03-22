宝塚歌劇団で歴代最長の１２年間、トップ娘役をつとめた女優・花總まりが新境地を開いている。東京公演は２２日に最終日を迎える韓国ミュージカル「破果（パグァ）」で、初老の殺し屋・爪角（チョガク）を体当たりで見せる。同タイトルの原作（岩波書店）は韓国の女性作家ク・ビョンモ、小山内園子訳のノワール小説。第１５回（２０２４年）の翻訳ミステリー大賞作で、内容を象徴する老いた女性の手の甲と伸びた爪がアップにな