インスタグラム更新米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が日本時間22日、自身のインスタグラムを更新。ストーリー機能で、愛犬デコピンの最新ショットを公開した。つぶらな瞳のデコピンが、すまし顔でカメラを見つめている。シーズン開幕へ着々と準備を進める大谷が、デコピンの最新ショットを公開した。大谷は日本代表「侍ジャパン」の一員として出場したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は4試合に出場。13打数