元中日監督の落合博満氏と元ＤｅＮＡ監督の中畑清氏が２２日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。日本がベスト８でベネズエラに敗れたワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）を巡り井端弘和監督が大会後に退任の意向を表明したが、出演者から「次の監督さんもまたチーム作り、どうでしょう？課題がありますか？」と聞かれた落合氏は「大変だと思いますよ」と指摘した。その理由を「まず