関西学生アメリカンフットボール1部リーグの関西大で、DL(ディフェンスライン)として活躍した生悦住(いけずみ)勝也さん(22)が、大学卒業後の進路にお笑い芸人を挙げた。 【写真】関学大との“関関戦”で突進する関大DL・生悦住勝也さん 関西大千里山キャンパス(大阪府吹田市)で行われた卒業式で、生悦住さんは「お笑い芸人になります。安定した道ではない道に進むので、不安もありながら、卒業はうれしい。クイ