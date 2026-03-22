三笘薫がリバプール戦で途中出場イングランド・プレミアリーグのブライトンは現地時間3月21日、リーグ第31節でリバプールと対戦し、2-1で勝利した。この試合で日本代表MF三笘薫が途中出場から見せたキレキレドリブルが「心奪われました」「DFとしてはたまったもんじゃない」など注目を集めている。三笘は2-1で迎えた後半31分から途中出場を果たすと、すぐさま相手ゴールに迫った。ファーストプレーでボールを受けてから、左サ