記事ポイント4回目のツアーは9都市を巡回。2026年4月30日に3rdフルアルバムを発売。東京公演は6月30日に代官山UNITで開催。7人組アイドルグループBOCCHI。は、2026年5月10日から4回目のライブツアー「Dear Piece Tour 2026」をスタートします。今回は国内各地に加え、初のフィリピン・セブ島公演も組み込まれたスケールの大きな内容です。3rdフルアルバム「Dear Piece」を携え、各会場で今のBOCCHI。を楽しめるツアーになっていま