記事ポイントDELIGRAPHICSが出店パートナー募集を強化。受注生産型で在庫リスクを抑えて販売可能です。コンセプト設計からブランド育成まで支援します。クリエイターやショップの世界観をオリジナルグッズとして広げられるECプラットフォーム「DELIGRAPHICS」が、出店パートナー募集を強化します。在庫を持たずに販売できる受注生産型モデルに加え、製造や発送まで運営側が担うため、表現や発信に集中できます。グッズ制作だけで終