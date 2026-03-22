記事ポイント2026年シーズン限定の桜ショコラ。ミニローズ・サクラは1,901円（税込）。3商品で春の贈りものを提案。春の贈りものに選びたくなる桜モチーフのショコラが、メサージュ・ド・ローズから登場します。2026年シーズン限定の「サクラ・シリーズ」は、桜の美しさやはかなさを、繊細な味わいと造形で楽しめるコレクションです。送別やお礼、お花見の手土産まで、春の節目に寄り添うラインアップがそろいます。 メサージ