ソウルの光化門（クァンファムン）広場で21日に開かれたアイドルグループBTS（防弾少年団）のカムバック公演にソウル市の推定で約4万人が集まった。景福宮（キョンボックン）から世宗（セジョン）大路交差点まで紫色のサイリウムを手にした「アーミー」と呼ばれるファンらの歓声が広場を埋め尽くした。この日午後8時にBTSの公演が始まると、現場に集まったファンらは熱を帯びた応援を送り歓呼した。公演に感動した一部のファンが涙