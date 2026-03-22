記事ポイント2026年3月19日から予約受付を開始。2色展開で各5,500円です。「ぷちきゅあ」を30以上お世話できます。2026年3月19日、「ぷちきゅあ〜Precure Fairies〜」とたまごっちのコラボ商品「ぷちきゅあっち」の予約受付が始まりました。プリキュアのスピンオフ作品の世界観で、きゅあ〜 なぷちきゅあのお世話遊びを楽しめるアイテムです。たまごっち30周年のお祝いムードも重なり、シリーズファンにうれしい1台にまとまってい